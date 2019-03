sarà quella la cornice dell’evento palermitano di Carlo Calenda, l’ex ministro che l’8 marzo alle 17.30 farà tappa nel capoluogo siciliano per presentare il suo manifesto “Siamo Europei” e che si ritroverà insieme al sindaco Leoluca Orlando. E proprio la presenza del Professore, pubblicizzata tramite i social network, sta mandando in fibrillazione la politica cittadina.alla mischia delle correnti nella fase congressuale dei dem, sia a livello regionale che nazionale. E malgrado ieri si sia recato al gazebo, ha detto candidamente di aver votato scheda bianca: “Ho formulato i migliori auguri di buon lavoro a Nicola Zingaretti, avendo partecipato alle primarie e votato scheda bianca: un modo per invitare all’unità il Pd e a costruire un campo largo per il quale ci sono tutte le condizioni. Non è detto che chi partecipa alle primarie per dire no a un governo populista poi vada a votare”.Il manager, titolare dello Sviluppo economico nel governo Renzi, ha ormai assunto un ruolo da “battitore libero” nel Partito Democratico, ieri ha fatto lo scrutatore ai gazebo ma da mesi sostiene la necessità di una lista alle Europee che vada oltre i singoli partiti, mettendo insieme gli europeisti e creando un fronte da contrapporre alla Lega e al Movimento cinque stelle., Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna Sergio Chiamparino, Catiuscia Marini, Enrico Rossi e Stefano Bonaccini, ma anche sindaci di varie città: da quello di Siracusa Francesco Italia a quello di Cinisi Giacomo Palazzolo, passando per i primi cittadini di Empoli, Lecco, Alghero, Macerata, Milano, Reggio Emilia, Ravenna, Brescia, Pavia, Reggio Calabria, Cremona, Rimini, Bergamo, Ancona, Taranto e Firenze. Renziani, zingarettiani, esponenti di progetti civici e comunque espressione di un centrosinistra allargato., è stato uno dei più strenui oppositori del decreto Sicurezza di Salvini, divenendo un punto di riferimento per molti sindaci di centrosinistra. L’ex ministro arriverà in Sicilia il 7 marzo per presentare il suo manifesto facendo tappa prima a Catania e a Siracusa, insieme al sindaco Italia, e l’indomani a Palermo. La locandina non lascia spazio a molti dubbi: Calenda presenterà il suo manifesto e l’unico nome, oltre al suo, è proprio quello di Orlando, anche se è annunciata la presenza anche di Volt Italia.di vedute tra i due ha fatto nascere più di una congettura. “Orlando non si candiderà alle Europee”, ribadiscono seccamente i più stretti collaboratori del Professore, ma il timore di una possibile discesa in campo agita il sonno di qualche consigliere comunale. Del resto non ci sarebbe incandidabilità, ma solo incompatibilità: in pratica, se eletto, dovrebbe scegliere dove rimanere. L’entourage del Professore smentisce però qualsiasi ipotesi: “Orlando è stato soltanto invitato, è il sindaco e va solo come ospite”. Ma c’è chi pensa che a candidarsi, invece, potrebbe essere proprio Calenda che ha aperto al dialogo con Zingaretti, pronto a sua volta a non presentare il simbolo del Pd alle Europee proprio per sfruttare l’entusiasmo suscitato dalle primarie. L’ex ministro non ha escluso una discesa in campo e non è escluso che alla fine giochi la sua partita proprio nella circoscrizione Isole.