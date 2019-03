tra via Roma e piazza Castelnuovo, quando parte di una carrozza si era rotta, provocando la fuga del cavallo. A bordo c'erano due turisti accompagnati da uno gnuri per le strade del centro: il cavallo, imbizzarrito, era scappato in via Ruggero Settimo, ma in quel caso era stato inseguito e bloccato dai carabinieri che stavano effettuando dei controlli.

mentre tentava di sganciarlo dal calesse per trasportarlo su un carrello. Il cavallo aveva cominciato a correre tra le macchine bloccate nel traffico, poi era stato bloccato e affidato alle cure dei veterinari.

Un cavallo si è staccato dal calesse di uno "gnuri" nella zona di via Libertà ed ha percorso alcuni metri, libero, tra le auto.. La polizia ha avviato le ricerche, ma nel frattempo il cavallo è stato rintracciato dallo stesso proprietario che l'ha messo in sicurezza. Non si sono registrati danni.