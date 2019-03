accedere a numerosi locali pubblici, con la diffida a stazionare nelle vicinanze, per la durata di quattro anni.

Inoltre, per 5 di essi, il provvedimento prevede anche l'obbligo di rientrare in casa entro le prime ore della sera e di rimanere nell'abitazione nelle ore notturne per la durata massima prevista dalla legge, due anni.

Dovranno tra l'altro presentarsi negli uffici di polizia tre volte a settimana, per un anno. Ma non finisce qui, perché altri dieci pusher hanno invece ricevuto un avviso orale del questore e, in alcuni casi, è stato vietato l'utilizzo del telefono cellulare ed è stata disposta la sorveglianza speciale.

Sei spacciatori sono stati raggiunti dal Daspo urbano emesso dal questore, nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di droga nelle "piazze" più floride del capoluogo siciliano.nelle ultime settimane, i pusher in azione nei pressi di bar e taverne, soprattutto durante i "Cit", i Controlli Integrati del Territorio.riguarda in tutto sei pregiudicati di Ballarò, ai quali viene così vietato di