su cui puntava il blocco che solo due mesi fa si è preso il partito al termine di un rocambolesco congresso regionale. E alla luce dei risultati delle primarie, che lasciano poco spazio alle interpretazioni,. Come quella che avanza da Enna Mirello Crisafulli, che invita il segretario regionale a “sgombrare il campo al più presto”.è lesto a postare su Facebook i risultati palermitani. In città, scrive il deputato,, una percentuale bulgara. Martina si ferma al 14,2 nella città del segretario e del vicesegretario regionale che lo sostenevano. Giachetti ottiene un rispettabile 11,4. Su base provinciale, lo stesso Cracolici riporta di definitivi, con Zingaretti al 59, Martina al 32 (molto meglio in provincia che in città, quindi) e Giachetti al 9."Questo risultato - dice, ex deputato, rappresentante degli zingarettiani nella commissione provinciale per il congresso di Palermo - dovrebbe far compiereregionale, non legittimato da alcun voto, e consentire che nel partito in Sicilia riprenda un percorso di crescita". Nel capoluogo la frattura tra le due anime del partito resta profondissima, tanto che qui gli zingarettiani non hanno presentato una candidatura al congresso provinciale, lasciando che Toni Costumati diventasse segretario a tavolino, come accaduto con Faraone. Lo stesso Cracolici sottolinea il dato palermitano leggendolo come una bocciatura del segretario e invita ad aprire una nuova pagina, superando i "bizantinismi", con parole che suonano come un benservito a Faraone.esultano e forniscono un dato stellare, col governatore del Lazio al 72, che lascia solo le briciole agli altri due candidati. Giovanni Panepinto, zingarettiano, chiede una tregua nel partito per mettere da parte "rancori e livori": "La striscia di Gaza palermitana si dia una tregua". Anche in provincia diZingaretti vola, intorno al 70 (Martina al 24, Giachetti al 6). “Una nuova alba stamattina. Adesso unità e ripartenza”, scrive Lillo Speziale.. Il candidato dei renziani sullo Stretto si piazza secondo ma molto vicino a Zingaretti, un punto e mezzo li separa (a livello provinciale). Per il resto, il nuovo segretario ha vinto nettamente dappertutto in Sicilia. A Enna città Zingaretti ha ottenuto il 78 per cento, che diventa il 67 a livello provinciale (70 secondo gli zingarettiani che contestano i dati di un seggio). Qui Martina ottiene, i renziani ennesi evidentemente hanno virato su Giachetti che ha ottenuto il 26. “Faraone e i suoi amici devono prendere atto di quello che è successoper aprire una nuova fase nel partito”, dice“Non è sufficiente ringraziare i volontari, ma bisogna ringraziare chi ha votato, diversamente dal modo in cui loro hanno tentato in tutti i modi di far finire le primarie. Faraone chiuda la sua esperienza di segretario”.