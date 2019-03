, che il sindaco sabato ha voluto nuovamente alla Mobilità. L’assemblea del partito ieri si è riunita per esprimere un giudizio sulla squadra scelta dal Professore per il comune di Palermo e, come era facile immaginare, il responso è stato positivo.che restano tanti ancora gli ambiti su cui è necessario migliorare la qualità dell’azione di governo, sappiamo che i prossimi anni saranno fondamentali per proseguire i processi di trasformazione della città e renderli irreversibili – si legge in una nota di Sc - Sinistra Comune raccoglie la sfida e mette a disposizione di questo progetto tutte le sue energie, perché intende essere protagonista di un cambiamento radicale e permanente e svolgere un funzione di guida nel governo della città nel 2022”. Il partito ha dato mandato a Catania di rappresentarlo in giunta, ma ha anche indicato il nuovo capogruppo a Sala delle Lapidi: Catania, prossimo alle dimissioni, lascerà il compito a Barbara Evola (che è anche presidente della commissione Bilancio), mentre farà ingresso in consiglio comunale il primo dei non eletti, ossia Fausto Melluso.