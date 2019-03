PALERMO - "Dai dati a disposizione, non ancora ufficiali, l'affluenza al voto in Sicilia è di quasi 80 mila votanti". Così, in una nota, l'ufficio stampa del Pd Sicilia. "Ben oltre quota 50 mila, obiettivo minimo fissato dal segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone che, alla vigilia delle Primarie, si era dato un traguardo: superare nella sola Sicilia i voti espressi dagli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau sull'impunità a Salvini, che erano stati in totale 52.417. - prosegue la nota -. Una grande partecipazione, quindi, garantita grazie alla passione di migliaia di volontari ai gazebo. A loro va, innanzitutto, il merito di una consultazione larga, vera, democratica e trasparente. Alle decine di migliaia di siciliani che hanno scelto di dare fiducia al Pd, va il nostro ringraziamento e l'auspicio che si possa camminare insieme".