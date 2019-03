. Si avvicinano le Europee e gli “alleati” di governo preferiscono riprendere le distanze.ci riproverà anche a maggio: “O almeno, ho dato la mia disponibilità, poi saranno i nostri militanti a scegliere sul web”. E sceglieranno in occasione delle “Europarlamentarie” che si svolgeranno in tre fasi: prima a livello regionale, poi a livello di Circoscrizione, infine si procederà con la scelta dei capilista: scelta che dovrebbe spettare al capo politico Luigi Di Maio.“Lo è in effetti. Nel 2014 io come tanti altri non avevamo molta esperienza. Ora abbiamo maturato conoscenze all'interno del parlamento europeo e siamo anche una forza di governo a livello nazionale. Siamo più consapevoli”.“Non c'è dubbio. Ora siamo un partito che governa il Paese e non poteva essere altrimenti. Dopo avere ottenuto il 33 per cento alle ultime Politiche non potevamo tirarci indietro e dire ai nostri militanti e ai nostri elettori: 'Abbiamo scherzato'”.“Dipende molto anche da cosa si fa al governo. Lì bisogna iniziare a pensare alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Io credo che la Lega abbia finora pensato solo alle elezioni, cercando di ottenere il massimo nel breve periodo. Noi invece abbiamo lavorato a riforme che porteranno risultati nel medio e nel lungo termine”.“E invece, se pensa a come è stato costruito, è l'esatto contrario. Se avessimo voluto fare una 'mossa' solo per ottenere il consenso, avremmo fatto come Renzi che ha semplicemente messo nelle tasche degli italiani 80 euro. La nostra invece è una riforma complessa, strutturale. E non è assistenzialismo”.“Certo che ho presente il problema. Però se partiamo dal presupposto che la gente truffa, allora dobbiamo abolire ad esempio anche le pensioni di invalidità. I veri poveri, però, esistono eccome. Noi pensiamo che il sistema di sanzioni, con tanto di possibilità di vedersi contestati reati penali e il fatto che eventuali anomalie verranno verificate e segnalate, convincerà molti 'furbi' a non provarci nemmeno”.“Il tema è più generale. In molti Paesi d'Europa esiste il salario minimo. E questa è una riforma che dobbiamo portare a casa. Al momento, però, va precisato che il reddito di cittadinanza non è un sussidio, visto che prevede un programma per ogni beneficiario e dei paletti molto stretti”.“Le Regioni rivendicano la propria competenza, legittimamente, nelle politiche attive del lavoro. Ma intanto spieghiamo che i navigator non saranno assunti in pianta stabile, visto che si tratta al momento di 'figure sperimentali'”.“La questione non è così semplice e va vista nel quadro generale, cioè quello nazionale. Vede, così come la Sicilia ha la questione degli ex sportellisti, altre Regioni hanno situazioni simili, penso alla Toscana. E così, ogni Regione finirebbe per fare a modo suo. Mentre attraverso l'Anpal ci sarebbe una maggiore uniformità. Vedremo”.“Credo che sulle ultime Regionali resterà sempre un grande rimpianto. Avevamo messo in campo le risorse e le energie giuste, ma è mancato semplicemente un elemento numerico: eravamo una lista contro undici degli avversari. Se avessimo avuto un numero maggiore di candidati sono certo che avremmo vinto”.“Sì, se ci fossimo alleati con movimenti territoriali, ad esempio, che difendono temi specifici ma non vogliono confluire nel movimento, sarebbe stato diverso. Ma parlo di questo, appunto. Di intese con soggetti di questo tipo. Non certo quello che ha fatto Musumeci, visto che poi bisognerebbe affrontare tutti i problemi portati da quelle liste, a cominciare dalle indagini”.“Lo escludo al momento. Sarò candidato alle Europee e sarà il mio secondo mandato. Se poi non dovessi essere eletto...”.“Su questo punto vorrei essere chiaro: l'eventuale superamento del vincolo del doppio mandato lo stiamo pensando solo per i consiglieri comunali: gente che non vive di politica, guadagna poco o nulla, ma che può mettere l'esperienza maturata nei Comuni a disposizione dei cittadini. Altra cosa sono i consiglieri regionali o i parlamentari nazionali: a quel punto si finirebbe per diventare professionisti della politica”.“Quella operazione era giusta, ma molto complicata. Musumeci infatti è ingabbiato dalle liste e dai partiti che lo sostengono. In realtà il suo ruolo è assai limitato e a comandare davvero sono Micciché, Lombardo e pure Cuffaro. Ma nell'aprire pubblicamente al governatore, Giancarlo Cancelleri ha fatto bene: così come noi abbiamo detto a Salvini di mollare Berlusconi, lui ha chiesto a Musumeci di mollare questi alleati”.“Non mi sorprende affatto. Si tratta infatti delle solite battaglie di Micciché: quelle in difesa dei privilegi, dei superstipendi, dei vitalizi e appunto dei costi spropositati dell'Ars”.“Credo sia un fatto di giustizia. Se hai fatto il deputato per un certo numero di anni devi prendere una pensione rapportata alla durata del tuo impegno. Lo status del deputato deve essere equiparato a quello dei cittadini. E il vitalizio non è stato del tutto abolito, ci sono conteggi anche col nuovo sistema che favoriscono e di molto i politici rispetto ai cittadini”.“Io credo che l'errore sia negli eccessi: in un senso o nell'altro. Prenda ad esempio le spese rendicontate da Cancelleri in benzina o alberghi: ritengo che per l'attività che svolge spenda anche troppo poco. Poi, sulle auto o tutto il resto, che dire? Ognuno dei suoi soldi ha diritto di fare quello che vuole. C'è chi preferisce vivere in una grande casa o in albergo, c'è chi preferisce possedere una grossa auto e chi un'utilitaria. Io ad esempio non ce l'ho proprio la macchina. Ma di sicuro, l'attività politica in giro per la Sicilia non può essere fatta in bicicletta”.“Quella vicenda ha falcidiato purtroppo un gruppo di bravi militanti, di persone perbene, di attivisti della prima ora. Ritengo, al di là dei risvolti giudiziari, che questa questione sia stata gestita molto male dal punto di vista mediatico. E comunque, non c'è ancora una sentenza definitiva in questo senso. Attendiamo”.“In effetti per certi versi qualcosa li unisce, anche se uno è fuori dal Movimento e un altro ne fa parte. Entrambi, infatti, penso avessero aspirazioni che andavano al di là del ruolo che sono stati chiamati a ricoprire. Se sei un consigliere comunale, devi risolvere i problemi dei cittadini di Palermo. Non è loro compito occuparsi di altro”.“Per carità, certo che può farlo. Ma ritengo sia sbagliato utilizzare il ruolo che ti è stato dato dai cittadini per portare avanti battaglie personali. Avrebbero potuto semmai candidarsi per altri ruoli e portare avanti quei temi nei luoghi e nei modi opportuni”.“Per rispondere a questa domanda bisogna tornare a quei giorni. Quando abbiamo ottenuto il 33 per cento, le opzioni per fare un governo erano due: la Lega e il Pd di Renzi. La prima, diceva di non voler lasciare Berlusconi, il secondo che si sarebbe limitato a guardare quello che accadeva sgranocchiando i pop corn. Alla fine, qualcuno ha rotto gli indugi”.“... esatto. Ma questo non deve trarre in inganno”.“Noi siamo molto diversi dalla Lega. Io stesso non voterei mai per la Lega, nemmeno se non esistesse il Movimento cinque stelle. Credo sia impensabile, poi, votare Lega soprattutto al Centro-Sud. Oggi, mi rendo conto, offre un carro su cui saltare, anche qui in Sicilia. Ma finirà solo per riciclare gente che ha perso la propria referenza politica e vuole restare a galleggiare. Oppure gente che ha provato a saltare sul nostro, di carro, e non gli è stato permesso. Insomma, penso proprio che la Lega avrà un bel po' di problemi”.“Perché non esiste un leghista siciliano”.“Probabilmente il rapporto con la Lega ci sta penalizzando, in questo momento. Ma c'è una spiegazione a tutto. Loro stanno usando i Ministeri per fare campagna elettorale. Noi stiamo lavorando alle riforme vere, quelle strutturali. Alla fine proprio per questo motivo ritengo che alla lunga, saremo noi a essere ritenuti davvero affidabili, mentre il consenso Salvini inizierà a calare a causa delle tante aspettative create alle quali non riuscirà a dare una risposta concreta”.“Certo. Ma la Lega è anche il partito che qui in Sicilia ad esempio ha corso insieme a Micciché e al resto del centrodestra. Ma su una cosa devo però rendere merito alla Lega: finora si è rivelato un alleato certamente leale. Questo va riconosciuto. Se ci fossimo alleati col Pd non avremmo mai approvato il reddito di cittadinanza”.“Io invece credo che molti dei nostri provvedimenti hanno snaturato la Lega. Poi, Salvini è certamente il miglior comunicatore attualmente sulla piazza. Lui ha una vecchia Fiat di trent'anni fa e la sta vendendo come se fosse una Maserati fiammante. Ma non scordiamoci che si chiama Matteo, come Renzi. Magari alla fine finirà per sgonfiarsi anche lui”.