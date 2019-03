Visita a sorpresa del ministro della Salute Giulia Grillo all'ospedale dei Bambini, a Palermo. "Qui è terribile ministro, la situazione fa pena, la stanno portando nei reparti nuovi. Fino a ieri qui verniciavano perché sapevano che lei sarebbe arrivata: mio nipote s'è preso un virus", le ha detto lo zio di un bambino ricoverato nel reparto di rianimazione. In quel momento nel pronto soccorso, secondo il dato ufficiale dell'Arnas Civico, c'era un sovraffollamento di pazienti bambini del 187 per cento."Avete i fondi? Perché non li spendete allora?". Così il ministro della Salute Giulia Grillo si è rivolta al manager dell'Arnas Civico Roberto Colletti mentre la delegazione che l'ha accolta le stava mostrando il reparto di malattie infettive dell'ospedale dei Bambini di Palermo spiegandole che i locali dovranno essere ristrutturati e che i soldi ci sono. Nella sua visita il ministro è stato accompagnato dal parlamentare Giorgio Trizzino, ex direttore medico all'ospedale dei Bambini."Qui il 35% dei locali dell'ospedale è chiuso, ci sono aree impraticabili da tre e quattro anni. Il personale in tanti reparti è insufficiente, il pronto soccorso spesso è sovraffollato, non ci sono posti e i piccoli pazienti a volte vengono sistemati nei cubi di plastica", è invece lo sfogo raccolto dall'Ansa da parte di alcuni medici in attesa davanti all'aula multimediale dell'Ospedale.Quindi Grillo si è trasferita nel vicino centro d'eccellenza Ismett dove ha visitato la struttura e ha incontrato il management.