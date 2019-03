in via Damiani Almeyda, davanti all’istituto Alberico Gentili a Palermo: anche in questo caso è stato necessario il trasporto all'ospedale di via Trabucco, la piccola è stata sottoposta alle cure dei medici del pronto soccorso pediatrico.

Nel giro dell'ultimo fine settimana si sono registrati tre feriti, tra cui uno in condizioni gravissime. Si tratta di T.A, un uomo di 63 anni ricoverato con prognosi riservata al Trauma Center di Villa Sofia, dove viene tenuta sotto stretta osservazione.. Un altro schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo per Bagheria: un automobilista a perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. La macchina è andata distrutta, ma per fortuna lui ha riportato soltanto qualche escoriazione.Per cause ancora da accertare è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro il marciapiede. I sanitari del 118 l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello.E' stata travolta da un ciclomotore