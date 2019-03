PALERMO - Il carnevale arriva a Brancaccio e Romagnolo: ieri e oggi le scuole Orestano e Alongi sono infatti scese in strada con canti, musiche e carri allegorici che hanno percorso la periferia sud di Palermo, insieme a decine di bambini e famiglie del quartiere."Un momento di aggregazione sociale, sinergia istituzionale e coinvolgimento territoriale - dice il consigliere comunale Gianluca Inzerillo, capogruppo di Sicilia Futura - che ha messo al centro i bambini e le famiglie dei quartieri Brancaccio e Romagnolo. Per questo evento vanno ringraziati gli organizzatori, i dirigenti scolastici Palma Sicuro e Fabio Passiglia, il consigliere della Seconda circoscrizione Giacomo Viscuso e Teresa Leto, cui va la mia personale gratitudine per l’impegno e l’abnegazione. Un’iniziativa resa possibile grazie ad alcune attività commerciali del territorio che hanno fatto da sponsor e che contiamo di ripetere anche in futuro”.