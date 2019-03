I fratelli Virga, Pietro Cusenza e Franco Orlando (ex consigliere del partito socialista), tutti arrestati nel blitz, si adoperarono per la raccolta dei voti in favore dell'architetto Vito Mannina e della figlia Simona. “Che faccio ti lascio qualche fac-simile... qualche cosa oh…”, diceva Mannina padre in corsa a Trapani. Virga lo tranquillizzava”. “Ma lei lo sa… anche se non me li lasci è lo stesso… quindi io fino a dieci, perché non è che posso… fare tanto bordello... perché è un danno per te… ed è un danno pure per altri”.“.... guarda lui stamattina mi diceva magari una quarantina di voti... diceva… li dobbiamo trovare... alla fine che cazzo me ne fotte io l'unica cosa che tiro è per la figlia di Vito (Simona Mannina, candidata a Erice ndr) va l'unica cosa che mi preme assolutamente va te lo dico bello chiaro tutto il resto… tutto il resto se capita...”.i: “Senti Vito mio posso avere due stampini questi con Mannina? Lo sai questi che ci passi la penna e scrivi il nome. Lo so che sono cose... del 15 - 18 ma purtroppo, capita...”. Poi, chiamava il tipografo: “Perfetto, la diciamo quella miniatura che è stata fatta è perfetta ma non era questo quello che serviva a noi. A noi serviva che ci scrivi con la penna di dentro, e lascia il nome, hai capito? Quindi forato, e possibilmente fatto di plastica, di qualche materiale più duro”., spiegava: “... 100 voti glieli porta suo suocero… ed è consigliere uscente… Vito 100 voti devi averli per forza sopra sua figlia… e altri 100 li sto portando io...”. Alla fine Simona Mannina, inserita nella lista “Erice che vogliamo – Toscano Sindaco”, raccolse 252 voti e veniva eletta consigliere comunale ad Erice. Suo padre Vito, invece, aveva ottenuto 218 voti, ma il commissariamento del Comune di Trapani annullò il risultato.impiegato presso il Distretto sanitario di Trapani. La sua posizione è più delicata, atnto che è stato arrestato per voto di scambio politico-mafioso. Già l'11 luglio 2016, dunque quasi un anno prima delle elezioni, i carabinieri hanno monitorato l'inizio di una serie di incontri. Francesco Virga una volta confidò a Maltese di avere ricevuto la visita di Luigi Manuguerra e del figlio Alessandro, candidato al consiglio comunale di Erice e successivamente eletto. I Manuguerra avrebbero chiesto a Virga se stesse candidando Maltese: “Portate a lui ?”. Virga aveva tagliato corto: “Senta, noi non portiamo a nessuno”. Era comunque la conferma che i Virga venivano considerati catalizzatori di voti.… molti amici assai”. Maltese badava più alla qualità che non alla quantità dei collettori di voti: “... già ci bastano quattro di quelli… che noi già sappiamo… di quelli buoni, tutti gli altri che vengono d’appresso non ci interessano”. Secondo i carabinieri, Maltese si sarebbe prodigato due volte favorire i suoi grandi elettori. Si interessò per fare rilasciare la patente a Giovanni Candela, a cui era stata ritirata per guida in stato di ebrezza, e per velocizzare la pratica per un busto sanitario da consegnare al “figlioccio” di Orlando.Era Maltese a suggerire a Virga di attivarsi per garantirgli il voto: “... vedi acchiappalo e gli dici…vieni gli dici non sbagliare”. E Virga lo tranquillizzava: “No a questo ora ci telefono”. Maltese suggeriva la strategia per controllare che gli elettori rispettassero i patti: “Vedi che me ne accorgo gli dici: lo so dov’è che voti... e poi ti raccomando che dobbiamo controllare perché, doco, in queste zone specialmente che sono segnalate”. Maltese non fu eletto e oggi è stato arrestato per voto di scambio politico mafioso.