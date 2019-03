Il presidente Lambán Montañés era accompagnato da una delegazione composta dall’assessore all’Istruzione, Cultura e Sport, María Teresa Pérez Esteban, e dal direttore generale per la Cultura e il Patrimonio, Ignacio Escuin Borao.

PALERMO - Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, il presidente della Comunità autonoma spagnola dell'Aragona, Javier Lambán Montañés, in visita in Sicilia in occasione dell’inaugurazione di una mostra sul monastero aragonese di Sigena, che si terrà all'Istituto Cervantes di Palermo.Lambàn e l’assessore all’Istruzione e alla cultura Maria Teresa Pèrez sono stati in visita ufficiale anche a Palazzo d’Orleans. A riceverli, in rappresentanza del governo Musumeci, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla. Nel corso del cordiale colloquio, che si è protratto per circa un’ora, si è discusso delle importanti radici storiche e culturali comuni, ma anche delle molte prospettive di collaborazione, e quindi della necessità di intensificare le relazioni tra i due Paesi, nei settori dell'agroalimentare, dei parchi naturalistici, della formazione e delle università.