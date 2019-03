"Desidero ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura per il loro impegno quotidiano nella lotta alla mafia. Il maxiblitz di stamattina in provincia di Trapani ha svelato le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia siciliana e i suoi rapporti incestuosi con la politica. L'arresto dell'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello dimostra che il rapporto mafia-politica è purtroppo ancora molto solido". Lo afferma in una nota l'europarlamentare M5s, Ignazio Corrao, in merito al blitz antimafia 'Scrigno' scattato in provincia di Trapani. "Dietro le mille giravolte dei politici, che saltano da un partito all'altro con estrema disinvoltura, spesso si nascondono interessi che con la politica non hanno nulla a che fare - aggiunge -. I partiti facciano pulizia al loro interno, sono troppe le mele marce".