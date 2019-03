Il governo regionale ha varato il piano per avviare i lavori di manutenzione delle provinciali dell’Isola eIn generale infatti quanto emerge dalla delibera con cui è stato approvato il piano è che ci sono i soldi ma non ci sono i progetti. Malgrado i soldi per i lavori siano stanziati da almeno due anni, infatti, nella maggior parte dei casi manca la progettazione esecutiva quella che consente cioè di appaltare i lavori. Adesso l’assessore regionale Marco Falcone si è impegnato a fare partire i lavori nel giro di cinque mesi. In tre caso potrebbe volerci meno tempo dato che la progettazione esecutiva è stata conclusaNella zona metropolitana sarà realizzato un intervento che riguarderà la strada provinciale 1 che collega Borgo nuovo e Montelepre e che in parte riguarderà anche il collegamenti con Torretta. I lavori di messa in sicurezza della strada valgono circa 2,8 milioni.Sulla Sp 30 chiamata “ di De Sisa” sarà rammodernata e riqualificata la sede della strada con 910mila euro. Serviranno 600mila euro per il ripristino di una parte della strada provinciale 47 “di Giammartino”. Le risorse serviranno anche per le opere di segnaletica e di protezione. Infine sulla Sp 47 bis “di Ravanusa”, che imbocca sulla Palermo-Sciacca, sono previsti lavori per il ripristino dei tratti chiusi, il consolidamento della strade e le opere di finitura. In totale sono stanziati un milione e 150mila euro.Per la strada al momento chiusa al traffico dovrebbero essere stanziati 2,5 milioni. Un ulteriore milione dovrebbe poi essere destinato alla strada intercomunale che porta al Comune di Campofelice di Fitalia, il paese che lo scorso novembre ha denunciato lo stato di isolamento in cui versava. Nell’alto corleonese dovrebbe essere ripristinata la Sp 95 sul Monteaperto con un milione e mezzo.. Due milioni e mezzo saranno impiegati per il consolidamento e le opere di corredo nella strada provinciale 9 che collega Campofelice di Roccella, Collesano, Isnello e Castelbuono. Un milione e mezzo è stanziato invece per un altro cantiere sulla Sp 119 che collega Polizzi Generosa e Portella Colla. Le somme serviranno per istallare la rete e le barriere paramassi, per riprendere il piano viario e per realizzare le opere di corredo e di sicurezza. Infine ci sono in programma due lavori sul territorio di Valledolmo: 2,1 milioni per sistemare il percorso di collegamento fra il Comune e la Statale 120 e 3 milioni per consolidare tratti di frana e sistemare tutto il piano viario.