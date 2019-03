, dove il sindaco Leoluca Orlando ha da poco varato la sua nuova giunta: ingressi, addii, colpi di scena che ormai sono un dato acquisito e che adesso attendono soltanto il formale insediamento per divenire effettivi. La prossima settimana la nuova squadra sarà presentata a Sala delle Lapidi, mentre questi giorni serviranno per i passaggi di consegne e il cambio dei titolari delle singole poltrone.e oggetto di frenetiche trattative. Il Professore, infatti, non si è limitato a cambiare gli assessori ma ha rimescolato anche le deleghe, il che, in parole povere, significa ridisegnare gli uffici. Un nuovo valzer dei dirigenti è annunciato da mesi con i diretti interessati sul piede di guerra per l’ennesimo cambio, ma è evidente che non si tratterà di una semplice rotazione burocratica.e la sinergia con i dirigenti, chiamati a tradurre in fatti gli impegni presi dalla politica. Ecco perché i titolari delle deleghe spingono per avere voce in capitolo sul proprio capoarea e per ridisegnare gli uffici secondo i propri desiderata. Da mesi, accanto al toto-nomi per gli assessori (ormai concluso), impazza anche quello dei dirigenti: più in sordina, ovviamente, ma comunque decisivo.con la competenza sulle singole aziende divisa fra vari assessori: Rap e Amat a Catania, Amap e Amg alla Prestigiacomo, Reset e Sispi a Giambrone, mentre al Bilancio resterà solo il controllo dei conti. Il che vuol dire che il settore, risultato decisivo nell’eliminazione dei disallineamenti, sarà fortemente ridimensionato con i due dirigenti più di peso, ossia, da ricollocare. Ma non è finita. Il centro storico è infatti sparito, la Mobilità dovrebbe nuovamente spostarsi, le Attività produttive sono state divise dal Verde (andato a Giambrone) e dall’Ambiente (ora di competenza di Catania), i Cimiteri sono tornati al Bilancio, il Canile viene invece accorpato al Suap (cosa che non ha fatto fare salti di gioia a Sicilia Futura). Sport e Turismo restano al sindaco, mentre la Cultura si unisce alla Partecipazione e l’Anagrafe va con le Attività sociali.un taglio alle poltrone e di riattivare almeno in parte posizioni organizzative e alte professionalità specie negli uffici tecnici, facendo contenti i funzionari. Ma la rotazione consentirà di muovere anche altre pedine: a breve potrebbe tornare in servizio l’ex Capo di Gabinetto, uno dei dirigenti più quotati del Comune e più ascoltati dal sindaco che potrebbe volerlo nella sua vecchia posizione, mentre sembrano in ribasso le quotazioni del capoarea dell’Anagrafe, del capoarea della Culturae del comandante dei vigili urbaniAl Bilanciosembra inamovibile, mentre assai più precaria appare la posizione del dirigente dei Tributipotrebbe trasferirsi ai Lavori pubblici, mentre all’Urbanistica potrebbe finire un amministrativo (coadiuvato da funzionari tecnici) tra Maneri, Pollicita o, attualmente vice comandante dei vigili e che si dice sia da tempo in rotta di collisione con Marchese. Una coabitazione difficile e che secondo molti sarebbe destinata a non durare: Galatioto quindi potrebbe essere promosso capoarea all’Urbanistica o addirittura prendere il posto del comandante.ma se il dirigente finisse altrove, andrebbe cercata una figura autorevole per guidare un ufficio complesso e decisivo come quello di via Ugo La Malfa e si fa il nome di. Al consiglio comunale la Mandalà potrebbe prendere il posto di, mentrepotrebbe restare al Personale eoccuparsi di Verde e Coime.uno si occuperà di Turismo e un altro di Sport, deleghe in mano al primo cittadino, ma potrebbe spuntarne un terzo anche per la Cultura.