spiega a Giuseppe Messina: “... io per un'altra cosa parlo Pè, per i palermitani… perciò vedi… comincia a prendere impegni perché ora il fumo arriva, capito?....".

in cambio di un carico di hashish. Ad evitare la loro reazione fu l'intervento di Antonio Massimino, da ieri in carcere con l'accusa di essere il nuovo capomafia di Agrigento., anche loro finiti in cella nel blitz di ieri della Direzione investigativa antimafia di Palermo. Sono a bordo di una lancia Y. “... in questi giorni ho avuto problemi con i palermitani io - dice Di Nolfo - mi hanno dato quindici mila euro falsi… sono venuti fino a casa mia quattro… che volevano entrare meno male che c'era lui… di mezzo… 'falli scendere a questi che”. “... li mettiamo in riga”, aggiunge Siracusa, spiegando la reazione di Massimino alle pretese dei palermitani.torna all'ordine del giorno nella conversazione fra Di Noto e il palermitano Salvatore La Cara, che non nasconde il risentimento per essere stato raggirato: “... i miei parenti non te ne vogliono mandare più cose”.si scopre che i palermitani sono Pietro La Cara e Domenico Giallanza e che anche “Mimmo” (identificato in Domenico La Vardera, ndr), ha saputo del raggiro: “Mimmo ti sembra che già non lo sa che quello ha fatto quel pacco di diciotto mila euro a Palermo?... qua a Palermo… c'è quello che comanda la zona, quello ne comanda un’altra… qua c’è sempre un padrone... che comanda tutte cose, se già è arrivato all’orecchio a quello che gli deve dare diciotto mila euro”.fu ripianata nel corso di un pranzo a Porto Emnpedocle alla presenza di Daniele Giallanza e Antonio Massimino. Quest'ultimo, appena uscito dal ristorante,