PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, martedì, in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo d'Orleans, Sala Alessi ore 10:30 Il Governatore Nello Musumeci presenta il Piano straordinario di manutenzione per le strade provinciali predisposto e finanziato dalla Regione. Saranno presenti l'assessore alle Infrastrutture Marco falcone e i dirigenti generali dei dipartimenti interessati.2) CATANIA - Palazzo Minoriti, sala Giunta ex Provincia ore 10:30 Il sindaco di Catania Salvo Pogliese e primi cittadini dei comuni di Ragusa, Lentini, Carlentini, Francofonte, Vizzini, Licodia Eubea e Chiaramonte Gulfi si incontrano per esprimere le loro posizioni sull'autostrada Catania-Ragusa3) AGRIGENTO - Curia Arcivescovile ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Naro: città del dialogo", promossa dal Comune e dall'Ufficio per il Dialogo Interreligioso della Curia Arcivescovile di Agrigento. Intervengono il sindaco Calogero Cremona e il direttore dell'ufficio don Luca Camilleri.4) PALERMO - Carcere dell'Ucciardone ore 11:00 Conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza del Capo del Dap Francesco Basentini e del sindaco Leoluca Orlando, del progetto "Mi riscatto per Palermo", che prevede l'ammissione di 12 detenuti allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Sarà anche inaugurato il locale "Sartoria".5) ACIREALE (CT) - Piazza Duomo ore 20:00 Concert-show di Jerry Calà "Una Vita da Libidine". (ANSA).