Una ventina di progetti, invece, saranno messi a bando al massimo entro due mesi". Così, assessore regionale alle Infrastrutture, ha presentato il piano degli interventi straordinari sulle strade provinciali per l’anno 2019: 70 interventi dal valore totale di oltre cento milioni di euro finanziati con il Patto per il Sud e con l’integrazione all’accordo di programma quadro sul trasporto stradale firmato nel 2017. Scorrendo l’elenco solo in 22 casi c’è la progettazione adatta per appaltare l’opera. Ma secondo l'assessore alle Infrastrutture la sfida di cui il governo regionale vuole farsi caricoMa come dimostra lo stato della progettazione sono indietro con la tabella di marcia. Alcuni enti gli enti di secondo livello - ha spiegato Marco Falcone sono inadempienti non per negligenza ma perchè hanno difficoltà a realizzare gli interventi per le carenze finanziarie o per le carenze professionali degli uffici tecnici. Per queste ragioni - ha continuato l'assessore - abbiamo creato l'ufficio speciale per la progettazione e abbiamo stipulato con i rappresentati dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane per consentire, dove fosse necessario, un intervento sostitutivo della Regione in tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione passando per la messa a bando.Quattro progetti finanziati riguardano la ex provincia di Agrigento, dieci l’area vasta di Caltanissetta, otto la città metropolitana di Catania. Otto progetti riguardano la provincia di Enna, nove quella di Messina e undici la città metropolitana di Palermo. Nel libero consorzio di Ragusa dovrebbero essere realizzati sei interventi, cinque in quello di Siracusa mentre nove progetti riguardano l’area del trapanese. La città metropolitana di Messina è la più virtuosa dato che su nove lavori da realizzare di sei c’è già la progettazione esecutiva. Ecco tutti i lavori inseriti nel piano strade provincia per provinciaStando al piano, nell’agrigentino dovrebbero arrivare 500mila euro per l’intervento urgente sulla provinciale 21 “Casteltermini - Passo Fonduto” e ulteriori due milioni per liberare la provinciale 5 dalla frana in corrispondenza del fiume Magazzolo. Anche nel tratto fra la provinciale 24 fra Cammarata e Santo Stefano di Quisquina dovrebbero essere fatti dei lavori, dal valore di 600mila euro , per rimuovere una frana. Infine, sarà necessario mettere in sicurezza la Sp 12 “Naro-Campobello”, un intervento dal valore di 300mila euro.In provincia di Caltanissetta dovrebbero essere realizzati dieci lavori: la messa in sicurezza della Sp 19dal bivio Landro a Resuttano con 700mila euro, la messa in sicurezza della provinciale 8 fra Burrone Contrasto, Butera e Gela con 550mila euro. È previsto che venga rifatto il piano stradale della Sp83 con 150mila euro, che siano consolidate parti della provinciale 37 con interventi dal valore di 500mila euro. Interventi di messa in sicurezza dovrebbero arrivare poi sulla strada provinciale 24 nel territorio di Milena (400mila euro), e sulle Sp 16 (550mila euro), 190 (1,3 milioni di euro), 195 e 196 (730mila euro circa) e 178 (850mila euro). Un ultimo intervento dovrebbe riguardare la provinciale 26 fra Mazzarino e Passo Mastro Diego al confine con Enna.La città metropolitana di Catania dovrà gestire numerosi progetti milionari. Quello dal valore di 4,9 milioni per la strada di bonifica “Bronte Stuara Santa Venera”, il progetto da 3,9 milioni per la manutenzione straordinaria della provinciale 131, il progetto per l’adeguamento del ponte sul fiume Gorgalunga per l’importo di 3,4 milioni e la manutenzione straordinaria della Sp 37 nel tratto d’innesto con la statale 134 per un valore di 2,3 milioni. Interventi di minore entità riguarderanno la messa in sicurezza delle provinciali della zona nord del capoluogo (330mila euro) e gli interventi per sistemare i tratti delle provinciali 25 (500mila euro) e 28 (500mila euro) danneggiati dalle alluvioni del’ottobre 2018. Infine, con 700mila euro, dovrebbe essere realizzato un intervento sul cavalcavia della Sp 25.Nell’ennese, 1,3 milioni dovrebbero essere utilizzati per riaprire la Sp 7b e realizzare un viadotto. Poi dovrebbero essere messe in sicurezza le provinciali 98 (mezzo milione), 7a (350mila euro, la direttrice “Regalbuto-Catenanuova-A19” (1,2 milioni), quella “Piazza Armeriana-Mirabella Imbaccari-Provincia di Catania” (1,6 milioni), la direttrice “Nicosia-Altesina-Enna-A19” (1,2 milioni) e la direttrice “Nissoria-Gagliano” (850mila euro). A Gagliano con un milione dovrebbe, infine, essere realizzata una variante sulla provinciale 22.Nella provincia della città dello Stretto sono finanziati i lavori di sistemazione del piano stradale della 177 di Tusa per un importo pari a 1,24 milioni di euro . Due progetti dovrebbero riguardare la strada fra Falcone e Santa Barbara: uno di sistemazione della strada per 1,3 milioni e un altro per il consolidamento delle pareti sulla strada per 1,5 milioni. Stanziati oltre un milione per la provinciale 166 a San Teodoro, un milione per la Sp 140 a Sant’Angelo Brolo, 1,9 milioni per la Sp 173 a Motta D’Alferno. Infine è previsto un intervento di 4,5 milioni per la provinciale “Montalbanese”, la 110, un lavoro sulla 152 (3,9 milioni) e uno nella strada sul territorio del Comune di Gaggi (845mila euro).La Città metropolitana di Palermo dovrebbe realizzare i lavori sulla provinciale 55 fra Mezzojuso e Campofelice di Fitalia per 2,5 milioni di euro. Dovrebbero essere appaltati pure i lavori di ripristino della strada “di Campofelice” per un milione e cento mila euro, quelli per la provinciale 1 fra Montelepre e Torretta dal valore di 2,8milioni, la provinciale “di Ravanusa” 1,15 milioni, la Sp 95 “di Montaperto” per 1,5 milioni, la provinciale 30 i cui lavori di manutenzione valgono 910mila euro. Due lavori riguarderebbero le strade sul Comune di Valledolmo per un valore globale di circa 5 milioni di euro, uno la provinciale “delle Madonie” per un costo di 2,5 milioni e un altro la provinciale 119 di Portella Colla per un milione e mezzo.In provincia di Ragusa 2 milioni di euro sono destinati all’ammodernamento della condotta idrica fra Ispica e Pachino e poco più di un milione è destinato al rafforzamento del ponte sul fiume Liquea. Con 700mila euro, poi, saranno fatti i lavori di manutenzione sulla provinciale 5 fra Vittoria e Cannamellito Pantaleo. Lavori di manutenzione riguarderanno le provinciali 78 e 79 (650mila euro), 13 (300mila euro) e il tratto finale della Sp 4 (400mila euro)Il siracusano sarà interessato da cinque interventi programmati. I lavori riguarderanno la strada provinciale 32 “Cartentini-Pedagaggi” per un importo di 2,2 miloni, la Sp 14 “Fusco - Canicattini - Passo Landro” per un valore di 2,5 milioni. È previsto anche che venga rimossa una frana nella viabilità secondaria ex Asi con lavori di 400mila euro. L’intervento maggiore riguarda la messa in sicurezza della strada fra Rosolini e Pachino dov’è previsto che venga realizzata una rotatoria. I lavori costeranno 4,1 milioni. Un altro intervento sulla provinciale 23 “Palazzolo Giarratana”, per 1,8 milioni, prevede oltre all’intervento sul corpo stradale anche al realizzazione di alcune opere d’arte.Ammonta a quasi 5 milioni il lavoro dall’importo più cospicuo che dovrà essere realizzato dalla ex provincia di Trapani. Riguarderà la strada compresa fra Calatafimi e la Sp 37. Sono programmate la manutenzione della Sp 33 “del Fiumefreddo”, che costerà un milione, e la manutenzione della provinciale 2 fra Castellammare e Ponte Bagni che costerà 1,9 milioni. Anche in questa provincia occorre metter in sicurezza la Sp ex Asi (2,2 milioni) e rimuovere qualche frana come quella fra Vita e Domingo (1,4 milioni) o quelle sulla Sp 28 (250mila eruro). Lavori per un valore di 800 mila euro sono infine previsti sulla Sp 11 e sulla Sp 57 per 416mila euro.