È accaduto nella notte. Nell'organigramma di Cosa nostra la Procura di Palermo e i carabinieri inseriscono anche l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello.finisce in carcere con l'accusa di associazione mafiosa assieme ad altre venticinque persone. Il suo successo politico sarebbe legato alle sorti dei boss trapanesi. All'inizio avrebbe comprato i voti dai mafiosi, ma con il passare degli anni sarebbe divenuto organico a Cosa Nostra. Un percorso lungo più di un decennio e caratterizzato, secondo l'accusa, da assunzioni, inserimento nelle liste locali di persone gradite alla mafia, interessamento per fare aggiudicare appalti e commesse ad imprese gradite a Cosa Nostra. L’indagine è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gianluca De Leo e Claudio Camilleri., figli di Vincenzo, storico luogotenente di Matteo Messina Denaro, all'ergastolo per l'omicidio di Mauro Rostagno. In carcere ci sono già stati entrambi, ma avevano finito di scontare da tempo le pene. Una volta liberi si sarebbero ripresi il posto che gli spettava.: così la mafia ha ammorbato non solo la città di Trapani. Il blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani colpisce anche le famiglie di Marsala, Paceco e per la prima volta Favignana. La mafia era sbarcata sull'isola per gestire gli affari del turismo.