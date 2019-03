Molta sostanza e niente fronzoli. Per il procuratore aggiunto della Dda di Palermo, che coordina le ricerche di Matteo Messina Denaro e ha ben chiaro quanto sia difficile acciuffarlo, le chiacchiere stanno a zero.Si va da “presto sarà catturato” al “cerchio che si stringe”. Quanto largo sia il cerchio è il grande mistero della mafia e dell'antimafia chiacchierona.delle cosche trapanesi finiscono in carcere, Paolo Guido sfrutta la conferenza stampa per dire al sua e sgombrare il campo dalle chiacchiere: “Dicono che presto sarà catturato Messina Denaro? Un latitante o si cattura o non si cattura. O lo abbiamo preso, o non siamo vicini a prenderlo. Perché se fossimo vicini a prenderlo, peraltro annunciandolo, penso che il latitante difficilmente lo prenderemo…”.