Giovanni Cavallaro, 25enne palermitano, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno trovato due secchi in plastica che contenevano novecento grammi di marijuana.

In un altro sacchetto sono stati trovati invece duecento grammi di hashish. Il giovane è anche stato perquisito: Cavallaro addosso aveva anche alcune chiavi. Cavallaro addosso aveva anche alcune chiavi.

Nel corso dei controlli in altri magazzini della zona sono stati sequestrati un altro sacchetto in plastica con 240 grammi di cocaina, due panetti di hashish di 200 grammi, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Altro stupefacente gli agenti hanno trovato in casa del 25enne: circa dieci grammi di cocaina e 20 grammi di hashish. In un cassetto poi sotto alcune magliette erano nascosti quasi dodici mila euro in contanti. Tutto il materiale, insieme a due smartphone, è stato sequestrato

. E' finito in manette