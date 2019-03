cioè del commissario Montalbano, una delle prime ricerche Google che compaiono al clic. Anche perchéoltre ad avere una sua solida biografia - con Luca, quando veste i panni del poliziotto più famoso d'Italia (non ditelo a Matteo Salvini, però) non c'azzecca niente, a partire dall'icona che entrambi riflettono sul pubblico.quasi domestica. Legge i suoi discorsi, inforcando un paio di occhiali da salotto. Sorride anche quando magari non sarebbe necessario. Ricorda lo zio che tanti vorrebbero, quello che, ogni domenica, porta i pasticcini a pranzo. L'altro (Luca) è prestante e scattante come il ruolo impone – si parla appunto di cinema -. Sorride raramente, se non ne ha voglia. Più che lo zio di tutti, è una fotocopia del partner idealizzato che si lascia sognare tra pagina e sospiri.. L'uno è un conduttore lento di buoni sentimenti che i gazebo hanno premiato, scegliendo, appunto, bonarietà e pacatezza per porre fine alla diaspora piddina.proprio nei luoghi portati alla ribalta da Luca in versione commissario: quasi il novanta per cento a Ragusa, lì dove il mito va in scena. Allora, viene il dubbio che l'importanza del cognome Montalbano qualcosina significhi perfino nella realtà. E chissà che il segretario del Pd, per rafforzarsi ulteriormente, non decida di nominare suo secondo l'agente Agatino Catarella. O qualcuno che gli somiglia moltissimo.