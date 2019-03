arrestati dai carabinieri per 11 episodi violenti tra Milano e Abbiategrasso dal luglio al novembre 2018. Per 5 disposto il carcere e per 4 la misura del collocamento in comunità. Contestati percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni. Secondo le indagini, l'azione era frutto di una precisa pianificazione. "Le modalità denotano una particolare ferocia del gruppo, che ha agito come un vero e proprio branco", anche solo per impossessarsi, come è capitato, di un cappellino o di 5 euro. E' quanto si legge nell'ordinanza del gip. (ansa)