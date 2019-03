Riclassificazione dei regionali, ispettori del lavoro e personale Asu. Sono i temi che sono stati oggi al centro dei lavori della Commissione Lavoro dell'Ars, guidata dal presidente Luca Sammartino (Pd). "Lavoreremo per arrivare ad una proposta concreta per gli Asu - afferma Sammartino -. Abbiamo raccolto oggi il grido di allarme dei sindacati e, insieme ai colleghi, che hanno già presentato delle proposte normative, vorremmo proporre al Parlamento una proposta condivisa da tutti i gruppi parlamentari, che contenga una possibile soluzione per il superamento di tale bacino di precariato dei 5300 lavoratori che prestano servizio nei Comuni e negli enti regionali. L'impegno della Commissione su questo tema è massima. Ho chiesto personalmente a tutti i sindacati senso di responsabilità chiedendo un abbassamento dei toni".Con la Cisl Fp Sicilia si è parlato in particolare di personale delle categorie A e B e i sindacalisti Fabrizio Lercara e Alfredo Piede hanno chiesto "misure urgenti per dare riposte a questi lavoratori che, pur se con contratti di livello inferiore, svolgono nella maggior parte dei casi mansioni di livello superiore".La proposta del sindacato è stata quella di affrontare la questione con una norma inserita nel Collegato alla Finanziaria, che sarà discusso nei prossimi giorni, e che preveda una deroga al blocco delle assunzioni, con la possibilità di recepire le progressioni previste dalla Madia a livello nazionale. "La Commissione ha apprezzato l'idea e si è impegnata in questa direzione - spiegano Lercara e Piede -. Abbiamo chiesto anche leggi speciali, con la previsione di incentivi economici, per affrontare le emergenze più urgenti, come quella sui centri per l'impiego che dovranno gestire il reddito di cittadinanza, e comunque sempre nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione. Non è più ammissibile che quasi il 50 per cento dei regionali sia di categoria A e B, serve un piano industriale ed è necessario - sottolinea il sindacato - che la Regione metta in campo tutte le strategie disponibili"."Restiamo quindi in attesa di verificare la scrittura della norma e intanto – concludono i sindacalisti – proseguiamo con il nostro impegno nella Commissione paritetica insediata all'Aran sulla riclassificazione del personale dopo al firma del rinnovo del contratto di lavoro dei regionali”.Sugli ispettori del lavoro, la Cisl Fp Sicilia ha rappresentato tutte le carenze che sconta il settore: carenza di organico cronica, carenza di apposita formazione, carenze nelle dotazioni necessarie per espletare le attività, necessità di implementare l'indennità prevista con il nuovo Ccrl (affinché possa presto raggiungere gli importi che vengono concessi a livello statale da questa categoria), carenze di tutele legali. Il governo si è impegnato anche in questo caso a trovare soluzioni adeguate che diano risposte alle legittime aspettative della categoria."La Regione - ha dichiarato Marianna Caronia - non può più rimandare un percorso di stabilizzazione dei precari Asu e su questo annoso tema ho registrato grande attenzione da parte dell’Assessore Scavone. Non è possibile che lavoratori che da anni sono impegnati in diverse attività a servizio degli enti locali e che nei fatti sono parte integrante della loro forza lavoro, restino ancora in un limbo di incertezza. È necessario avviare una interlocuzione con il Governo nazionale ed individuare le risorse regionali che permettano la stabilizzazione".