è finito contro un'auto, terminando la sua corsa in via Villagrazia.è avvenuto stamattina tra una Fiat Panda ed una Citroen e, ad avere la peggio, è stata una famiglia composta da padre, madre e una bambina. I genitori sono stati trasportati al Policlinico, la piccola all'ospedale Di Cristina.Sul luogo dello scontro sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire nel dettaglio al dinamica.