Il mammografo installato è un modello di ultima generazione, digitale diretto, che, come gli altri presenti in tutto il territorio dell’Asp del capoluogo, è collegato alla rete “Ris-Pacs” aziendale, sistema che rende le immagini immediatamente visibili al centro unificato di lettura e diagnosi dell’Uos Screening mammografico (afferente al Dipartimento di diagnostica per immagini).

Quello di Carini, è l’undicesimo Centro per lo screening mammografico dell’Asp di Palermo (più una unità mobile), gli altri sono: all’Ex Ipai di via Carmelo Onorato, all’Ospedale Ingrassia, al PTA Albanese, a Villa delle Ginestre, all’Ospedale Civico di Partinico, all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, al “Cimino” di Termini Imerese, al “Dei Bianchi” di Corleone, al Poliambulatorio di via Mattarella a Bagheria, al Poliambulatorio di via Cali a Lercara Friddi ed al Poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa.

L’Asp di Palermo, in osservanza dei programmi ministeriali, offre gratuitamente a ogni donna di età compresa fra i 50 ed i 69 anni l’opportunità di fare una mammografia bilaterale ogni due anni. Le donne ricevono a casa una lettera d’invito con l’appuntamento per fare una mammografia presso uno dei Punti Screening aziendali. “Si confida – sottolinea il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – nella più ampia adesione all’invito come atto di responsabilità della donna a garanzia della propria salute. Per questo si auspica l’affiancamento fondamentale all’Asp dei medici di medicina generale”.

Si ricorda che è possibile chiamare il numero verde (800 833 311, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30) per spostare l’appuntamento o ricevere ulteriori informazioni.

Tutti gli esami e le prestazioni erogate nell’ambito del percorso Screening sono gratuiti.

PALERMO - Da mercoledì 6 marzo sarà attivo all’Asp di Palermo un nuovo Centro per lo screening mammografico. Si trova all’interno dell’ex Ospedale Santo Spirito di Carini e sarà a disposizione di un bacino di 10.000 potenziali utenti.