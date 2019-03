"Il Centro Direzionale della Regione sarà fatto a Palermo ma sulla sua effettiva ubicazione dovrà obbligatoriamente pronunciarsi il Consiglio Comunale del capoluogo".

Ad annunciarlo è Marianna Caronia, del Gruppo misto e componente della Commissione, che ha presentato numerosi emendamenti per modificare l'articolo due del Collegato. "In questo modo - ha commentato la deputata - si

garantisce e si tutela il ruolo istituzionale del Consiglio Comunale, che il sindaco Orlando e i suoi assessori vorrebbero invece svilire". S

ulla definitiva ubicazione, quindi, si attenderà un parere obbligatorio da parte di Sala delle Lapidi.

"Oggi - ha spiegato Caronia - l'assessore Gaetano Armao ha confermato che la Regione ha parlato con il Comune, in particolare con il sindaco e con l'assessore Arcuri. Quel che è inaccettabile è che da parte di questi non vi sia stata né la sensibilità istituzionale né l'attenzione politica a coinvolgere il Consiglio Comunale e la commissione Urbanistica su un progetto da circa 500 milioni di Euro, che avrà un impatto enorme sulla struttura urbanistica e sulla viabilità di una vasta zona della città.

Il coinvolgimento del Consiglio Comunale - ha concluso Marianna Caronia - è più che un atto dovuto, perché il Consiglio non può essere spettatore delle scelte di pianificazione".

Sempre sul Centro direzionale della Regione, Valentina Palmeri, Luigi Sunseri e Giampiero Trizzino (M5s) hanno proposto poi di aggiungere all'articolo un comma per vincolare la costruzione

al rispetto di alcuni standard ecologici

.

I lavori della Commissione riprenderanno nel pomeriggio e i deputati si confronteranno anche su altre questioni: dalla dismissione del patrimonio delle aziende sanitarie e degli enti locali, alla gratuità del servizio di trasporto pubblico e, tra gli altri temi, con una particolare attenzione ai più piccoli, si potrebbe parlare anche di una norma che mira a stabilire un l

Per agevolare questo processo gli istituti scolastici “provvedono a dotare le classi di armadietti contenitori per il libri di testo”. Ecco, dotare le classi di armadi e altri strumenti, ma con quali soldi? Il problema delle risorse è fondamentale nell'analisi del Collegato e degli emendamenti presentati.

Questa misura non varrebbe per le malattie che richiederebbero comunque il certificato. Francesco De Domenico (Pd) prevede di mantenere l’obbligo ma di alzarlo a otto giorni. Mentre il Movimento 5 stelle è per eliminare l’articolo.

Fra le proposte di modifica, infine, i deputati delle opposizioni danno battaglia sulla norma che prevederebbe un finanziamento di 360mila euro alla Fondazione Whitaker per l'utilizzo di Villa Malfitano per le manifestazioni degli assessorati. Roberta Schillaci (M5s) è prima firmataria di un emendamento che propone di far scendere il finanziamento a 200mila euro. Per Valentina Zafarana (M5s) il finanziamento deve essere di 255mila euro. Mentre per Giovanni Bulla (Udc) deve ammontare a 200mila.

Questa mattina la commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha iniziato l’esame degli emendamenti al disegno di legge “collegato” alla Finanziaria, il primo pacchetto di norme proposto dal governo regionale per completare la manovra.imite personalizzato al peso degli zaini scolastici.Raramente, almeno in questa prima fase, si incontra fra gli emendamenti una norma a contenuto finanziario. La coperta è corta. Il fondo globale da usare per la scrittura del testo vale 12,5 milioni. Quindi la presidenza della Commissione Bilancio, in una prima selezione degli oltre 400 emendamenti presentati, avrebbe cercato di lasciare all’esame gli emendamenti che alteravano il meno possibile il contenuto finanziario del ddl.Per i deputati la Regione dovrebbe erogare direttamente le risorse piuttosto che accollarsi il debito. Stefano Zito (M5s) propone di riservare maggiori risorse alla provincie in dissesto.Marianna Caronia ha presentato una serie di emendamenti per aggiungere fra gli enti autorizzati a vendere gli immobili in disuso anche gli enti locali. Valentina Zafarana e Luigi Sunseri hanno invece presentato un emendamento per eliminare il ricorso a un broker per la vendita e avvalersi del dipartimento regionale tecnico e degli uffici del genio civile. Anthony Barbagallo, Baldo Gucciardi e Giuseppe Lupo hanno proposto invece che i beni che saranno dismessi nelle città di Palermo, Messina e Catania e che non hanno finalità sanitarie siano destinati all’edilizia residenziale.Ci sono poi gli emendamenti al’articolo otto che prevedeEmendamenti bipartisan, sia di Giuseppe Milazzo e Tommaso Calderone (Fi) che del Partito democratico, prevedono l’eliminazione della parola "Ast" in favore di "tutti i servizi di autolinee". Il Movimento cinque stelle ha invece proposto una registrazione presso gli uffici Ast e che i benefici vengano rivolti solo a chi abbia un Isee dal valore inferiore a 15mila euro. Anche Lupo e Gucciardi hanno proposto una norma simile: consentire il trasporto gratis a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 7mila euro.