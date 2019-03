E' questo uno degli imperativi della sezione crotonese della Lega, in occasione della. Alla vigilia dell'otto marzo, il circolo dei salviniani calabresi ha realizzato un volantino ad hoc, attaccando tutto ciò che - secondo la visione dei promotori - offenderebbe la dignità della donna.Tra le frasi presenti nell'elenco puntato a destare maggiormente scalpore è stata quella sopracitata, relativa al "ruolo naturale della donna". Un'espressione che è subito diventata virale e criticata da più fronti.Le prime a prendere le distanze dal volantino leghista sono state le tre ministre del Movimento 5 stelle,: "Il volantino diffuso in occasione della festa dell'8 marzo dai giovani della Lega a Crotone - scrivono le tre componenti del governo Conte in una nota congiunta - è scioccante. Leggere che 'offende la dignità delle donne chi ne rivendica l'autodeterminazione suscitando un atteggiamento rancoroso nei confronti dell'uomo' ci riporta indietro di decenni. Come donne di questo governo - proseguono Grillo, Lezzi e Trenta - esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione e la più ferma condanna verso un messaggio che rievoca tempi medievali e un approccio indubbiamente volgare e sessista. Ci auguriamo e confidiamo che i vertici della Lega prendano quanto prima le distanze".Critiche anche dalle opposizioni. Per il Pd, a parlare èL'esponente dem ha chiesto sulla vicenda un intervento diretto del leader leghista Matteo Salvini: "Faccia chiarezza affinché tutte le donne, e tutti gli uomini, sappiano quale è il modello che vogliono riportare nel Paese. Vogliono cancellare con un colpo di spugna centinaia di anni di evoluzione culturale e battaglie sociali".Duro attacco anche da Sinistra Italiana, con"Care amiche, volete tornare nel chiuso delle vostre case? Volete rinunciare alle vostre ambizioni, al vostro lavoro, alla vostra libertà? Ora sapete chi potete scegliere: la Lega di Salvini".. Una certa sinistra, di cui Fratoianni è un autorevole rappresentante, propizia una lotta tra i sessi che vede la donna contrastare in modo rancoroso l'uomo. Noi - concludono i rappresentanti della sezione calabrese - esprimiamo invece la necessità di un'alleanza tra l'uomo e la donna per porre le basi a favore di una società a misura d'uomo".