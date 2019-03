si tratti di confermare il contratto a qualcuno o di sceglierne di nuovi. In totale i collaboratori dei deputati del Consiglio di Presidenza dell’Ars sono 49.Tra questi c'è una new entry nella segreteria particolare del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. O meglio, non proprio una new entry:Per un anno è stato consulente dell’Ars per la redazione del disegno di legge per la lotta al randagismo, adesso entra nell’ufficio di segreteria di Torre Pisana come collaboratore. Percepirà, fino a una eventuale revoca del presidente, un compenso lordo per dodici mensilità pari a 1887 euro.Ci sono altre new entry a Palazzo dei Normanni. Il 21 gennaio(Db) ha fatto firmare un contratto di 1100 euro lordi al mese a. Questa svolgerà attività di segreteria per il deputato questore fino al 31 dicembre 2019. Per la stessa cifra e la stessa attività Assenza ha “assunto” ancheAnche il questore(Udc) ha affidato un incarico di segreteria fino a fine anno. Il contratto da 1200 euro lordi al mese è stato firmato da. L’ultimo nuovo collaboratore èimpiegato nell’ufficio di segreteria del deputato segretario. Per l’attività che sarà svolta dal primo di febbraio all’ultimo del mese Strano percepirà 1413 euro lordi al mese.Livesicilia aveva, infatti, già dato notizia dell’incarico acome addetto alla segreteria del presidente dell’Ars(Fi) e degli incarichi semestrali conferiti dal deputato segretario(Pd) ae L. Nel frattempo è scaduto l’incarico che Miccichè aveva rinnovato per un mese a, dopo un primo contratto di quattro mesi firmato lo scorso ottobre.ha rinnovato per un anno l’incarico, ae a. Tutti e tre percepiranno un compenso lordo per più di 1650 euro. Ancheha rinnovato alcuni contratti come quello con. Nella maggior parte dei casi le buste paga dei collaboratori valgono 1100 euro lordi tranne in due casi: quello di Fabio Sciabica che prende 926 euro lordi e di Eduardo De Filippis che percepisce 824 euro lordi. Conferme anche nella segreteria diche ha rinnovato fino a revoca il contratto di 1413 euro ae aIl deputato questore(M5s) ha invece confermato l’incarico scaduto il 31 dicembre a. Sarà impiegato nella segreteria per tutto il 2019. A D’Amico sarà corrisposto uno stipendio lordo di 1680 euro mensili. Un incarico identico, per scadenza, compenso e attività è stato affidato a. Riconferma nello staff di Siragusa fino al 31 dicembre 2019, infine, anche perche però avrà una retribuzione lorda di 1850 euro al mese.il contratto di 1150 euro di, quello diche percepirà 880 euro al mese e dia cui andranno 1626 euro. Rinnovato per un anno, invece per il contratto da 1445 euro die per quello diche prenderà 526 euro lordi al mese per il 2019.