"Così - prosegue Tripoli - qualche mese fa abbiamo lanciato e proposto alla città l’idea di un “Progetto Civico ” per amministrare Bagheria. Qualsiasi squadra che voglia candidarsi per proporre un progetto politico volto a governare la nostra Città e guidare, insieme agli altri Comuni, le politiche del nostro comprensorio deve avere alla base la consapevolezza del periodo di forte difficoltà che stiamo attraversando.

Occorre un nuovo slancio, una nuova speranza

. "Si sta lavorando - spiega - per mettere insieme le migliori energie presenti sul territorio, coinvolgendole per attivare una nuova progettualità e stabilire una nuova agenda politica. La proposta civica ha suscitato l’interesse di forze politiche disponibili ad accantonare il proprio simbolo per sposare un progetto più ampio, che veda Bagheria al centro. Restiamo - conclude Tripoli - in attesa di nuove adesioni, libere ed autonome e ci auspichiamo l’avvio di un dialogo per trovare la maggiore unità possibile".

Si apre così l'annuncio della candidatura a sindaco di Bagheria di Filippo Maria Tripoli.In quella tornata elettorale Tripoli è stato il candidato più votato a Bagheria con oltre 2500 preferenze. L'esperienza con cui si presenta alle elezioni viene e descritta come un'esperienza civicaallora Daniele Vella, esponente del Partito democratico locale che è il delegato della lista "Si cambia", il “Movimento senza potere” per cui è delegato Massimo Mineo, la lista “Radici Future” con delegato Antonio Giacalone, il simbolo “Liberi e forti per Bagheria” che vede come delegato Andrea Baiamonte, “Uniamo Bagheria” con Bartolo Di Salvo, “Bagheria avanti tutta” con Maurizio Lo Galbo, e il Mis, Movimento indipendenza Sicilia, che vede come proprio delegato di lista Giovanni Montedoro