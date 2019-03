PALERMO - La Fp Cgil Palermo condanna l'ennesimo atto di aggressione avvenuto ai danni di due assistenti sociali dell'ufficio H del Comune di Palermo. “Condanniamo l'ennesimo atto di aggressione avvenuto oggi in un ufficio comunale ai danni di due assistenti sociali, attività tra le più esposte proprio per il rapporto di front office quotidiano degli operatori, per rispondere alle richieste della gente – dichiara il segretario generale Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca –. Questo nuovo episodio è avvenuto proprio mentre era in corso un vertice sulla sicurezza degli uffici comunali. Chiediamo da tempo che a tutela degli operatori vengano potenziate le misure in grado di rendere sicura l'attività di chi lavora dietro gli sportelli”.