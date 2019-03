. Sfida difficile che in molti, alla fine, hanno voluto accettare. A Vignola, Pavullo e Castelnuovo (comuni della provincia di Modena) alcune scuole medie e superiori hanno deciso di proporre un'iniziativa del tutto singolare ai propri studenti:Il progetto, denominato "Challenge4me", è stato organizzato come un vero e proprio gioco: i cellulari sono stati inseriti in appositi sacchetti di carta la cui eventuale apertura, con rottura del sigillo, decreta la "sconfitta".Le adesioni sono state 450 in totale, ma non sono mancati i casi si polemiche da parte delle famiglie.al gioco, per evitare di non poterli contattare durante tutta la durata della sfida.