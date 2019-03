ROMA - "Ho cancellato la trasferta in Sicilia per presentare 'Siamo Europei'. Occorre chiarire qual è la posizione del Pd e di +Europa prima di andare avanti. Nessuna polemica ma solo una doverosa verifica prima di far lavorare i militanti sui territori". Lo scrive su twitter Carlo Calenda, facendo riferimento agli articoli stampa secondo i quali sarebbe intenzione del neosegretario dem Nicola Zingaretti andare alle Europee con il simbolo Pd.(ANSA).