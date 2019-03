- "Tutto comincia con l'imposizione da Roma di eleggere segretario regionale del Partito Democratico siciliano Francantonio Genovese, mister 20 mila voti a Messina. Da quel momento in poi in Sicilia è successo di tutto, fino all'ultima inchiesta che ha riguardato Paolo Ruggirello".. "Bisognava 'allargare', 'aprire', 'contaminarsi' - ricorda Apprendi - e così e stato, il Pd si è contaminato con gente che non aveva nessuna storia in comune con i principi cari e sani, né con i Democratici di Sinistra né con la Margherita. Ovviamente non parlo dell'elettorato da conquistare, mi riferisco a capi popolo e capi bastone, specialisti in affari finanziati dalla pubblica amministrazione, formazione e energie rinnovabili, solo per citarne alcuni, che volevano salire sul carro del vincitore del momento sia in Sicilia che a Roma. Adesso - conclude - i buoi sono scappati dalla stalla e la stalla si è incendiata. Sta alla nuova classe dirigente selezionare i rapporti con chi nel territorio è punto di riferimento, evitando di lasciarsi prendere la mano da facili entusiasmi".