. La misura di contrasto alla povertà adottata dal governo gialloverde si è fatta attendere, ma ora comincia a prendere forma per gli almeno 240 mila siciliani “armati” di, in fila tra Caf e uffici postali di tutta l’Isola. Un banco di prova importante anche per loro, gli enti che dovranno accogliere e gestire l’afflusso-fiume di potenziali idonei al reddito. Come fare a non rimanere accodati per ore, rischiando di non arrivare nemmeno allo sportello?: è possibile inoltrare la domanda per il reddito di cittadinanza, ma, dopo le valutazioni esclusivamente a carico dell’Inps, solo le Poste italiane potranno erogare la card con cui avvalersi del bonus anti povertà. L’azienda ha previsto uno spiegamento di forze totale fin dal “day one”: il Servizio comunicazione territoriale sud 2 di Poste italiane fa sapere che qualsiasi ufficio postale siciliano è quello giusto per presentare le richieste, così da favorire la capillarità del servizio e prevenire il sovraffollamento. Dalla società trapela ottimismo: la platea dei richiedenti è ampia ma, secondo l’area comunicazione,. Inoltre, in ogni ufficio è pronto un avviso con cui si invita il pubblico; domani giovedì 7 marzo toccherà alla lettera C; venerdì 8 marzo alle lettere da D a F; sabato 9 marzo sarà la volta dei cognomi che cominciano con le lettere da G a K; lunedì 11 marzo toccherà alle lettere L ed M; martedì 12 marzo sarà il turno delle lettere da N a R; infine, mercoledì 13 marzo toccherà ai cittadini il cui cognome inizia con le lettere da S a Z.. Insomma, ogni giorno le istanze verranno comunque accettate tutte, a prescindere dal cognome del richiedente.: c’è infatti un rischio concreto che saltino fuori i “furbetti” del reddito, pronti a fare letteralmente carte false, tra divorzi ad hoc e lavori in nero paralleli, per essere inseriti tra coloro ai quali spetterà il sussidio a 5 stelle.ma è in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia, e così pare ormai inevitabile che le prime domande da sottoporre all’Inps saranno scoperte dalle misure di contrasto annunciate.