- Partenza senza ressa e senza code per il Reddito di cittadinanza. Oggi era il primo giorno per la presentazione delle domande del provvedimento tanto atteso, eppure la prevista confusione non c'è stata., e la musica non cambia in giro per i Caf. Tra centro e periferie, sono in pochi i patronati alle prese con il sussidio.per accogliere una grande folla. Le Poste, per esempio, avevano comunicato le date del mese di marzo più opportune per presentare le domande. La macchina ha preso l'avvio oggi, con i cittadini il cui cognome inizia per A e B; domani giovedì 7 marzo toccherà alla lettera C; venerdì 8 marzo alle lettere da D a F; sabato 9 marzo sarà la volta dei cognomi che cominciano con le lettere da G a K; lunedì 11 marzo toccherà alle lettere L ed M; martedì 12 marzo sarà il turno delle lettere da N a R; infine, mercoledì 13 marzo toccherà ai cittadini il cui cognome inizia con le lettere da S a Z. Poste italiane ha comunque precisato che l’avviso va considerato esclusivamente come invito alla cittadinanza, con l’obbiettivo di migliorare la ricezione delle domande. Insomma, ogni giorno le istanze verranno comunque accettate tutte, a prescindere dal cognome del richiedente.