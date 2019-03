PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato i palermitani D.F.R. 53 anni e G.E. 52 anni, accusati di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi. B.M. di 53 anni è stato denunciato per truffa. Il titolare di una società finanziaria aveva presentato denuncia dopo che i due arrestati si erano presentati in filiale per chiedere un prestito con documenti falsi. L'appuntamento per chiudere l'erogazione del prestito di circa 46 mila euro era stato fissato, d'accordo con gli agenti del commissariato Libertà, al bar Lucy a Bonagia a Palermo. Qui nascosti tra i clienti i tre truffatori hanno trovato i poliziotti che dopo pochi minuti li hanno bloccati. (ANSA).