. C'era una convergenza di interessi sull'apertura di un ristorante all'interno del parco archeologico di Selinunte., l'uomo che millantava l'amicizia con Messina Denaro e tesseva le lodi del latitante, aveva chiesto aiuto a Paolo Ruggirello, da ieri in carcere con l'accusa di associazione mafiosa.erano sotto intercettazione. E si iniziò a parlare dell'affare. Così diceva l'ex deputato: “…qualche cosa stiamo vedendo di muovere lì con il parco che poi magari te ne parlo di presenza perché è una cosa che possiamo... possiamo strumintiari... poi ne parliamo, in questi giorni ne parliamo... e ne parlo di presenza…”.: “... gli ho detto il fatto di Selinunte, di fare il parco a Selinunte... in società con... Ruggirello e in società con noi pure Felice Errante mamma, i soldi li mettono loro e noi la lavorazione dobbiamo fare, mettono tutte cose loro, gli ho detto, tutto loro mettono”. Giambalvo faceva riferimento, dunque, alle rassicurazioni ricevute da Ruggirello. L'ex deputato regionale, stando al resoconto di Giambalvo, avrebbe garantito una doppia copertura: “... io a livello regionale e lui (Felice Errante, ex sindaco di Castelvetrano, ndr) a livello comunale, socio io e socio lui”.“... fare un self-service, fare un abbonamento con tutte le corriere che vengono mamma. Sai come funziona... che mi dice Felice?... 'a corriera paga per dire 10 euro viaggio e mangiare... il mangiare è da te... tutte le corriere che vengono d'estate, d'inverno, sempre, sai cosa significa?... lì c'è da arricchirsi no per scherzarci”., sempre secondo il racconto di Giambalvo, era merito dello stesso stesso Ruggirello: “... ha messo un responsabile nella zona archeologica, c’è l’ha nelle mani lui il responsabile, mi ha proposto, no mi ha proposto, mi ha detto cosa vuoi fare all'interno della zona archeologica, gli ho detto un Ristorante dentro i pezzi…(ruderi, ndr.)”.. Per quella mafiosa Giambalvo dimostrava di avere le idee altrettanto chiare. Prima pensava di parlare “pure con Peppe Rocky” (identificato in Giuseppe Fontana, già processato ma assolto), salvo poi autodefinirsi in grado di bypassarlo: “... ma io con Peppe neanche ci parlo non ho niente da dirgli a Peppe, io ho chiesto sempre il permesso alla virgola a li cristiani... già io prima di dire sì all'onorevole abbiamo parlato qua al paese, parlato al paese e mi ha detto vai. Basta. Punto. Con cristiani che non ci sono... mi ha detto vai. Lo hai capito? Per questo ti dico che non c'è niente di parlare con nessuno…”. Chi più di Messina Denaro può essere annoverato fra "i cristiani che non ci sono? È al latitante che si riferiva Giambalvo, ancora una volta millantando come aveva fatto raccontando di essere andato a caccia con il capomafia?, sta verificando se e cosa sia stato fatto per concretizzare il progetto di Giambalvo. La stessa Procura che ha appellato l'assoluzione dell'ex consigliere. Il processo d'appello per mafia è in corso.