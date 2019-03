Medici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e medici in formazione della Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo (dopo un precedente momento di informazione sulla vaccinazione, effettuato presso le scuole aderenti all’iniziativa) lavoreranno a bordo di un camper che stazionerà all’interno dell’Istituto dalle 8.30 alle 13.30.

Il progetto, realizzato in collaborazione con i Dirigenti scolastici delle Scuole Medie Superiori ed Inferiori ricadenti nel territorio provinciale che hanno aderito all’iniziativa, ha quale obiettivo “l’aumento dell’adesione alla vaccinazione anti HPV nella popolazione target”.

“L’iniziativa – spiegano dall’Asp - rientra nell’ambito di un percorso di educazione alla salute che, attraverso la conoscenza, induca a comportamenti ed azioni coerenti con un modello di vita improntato al benessere ed alla prevenzione. Comportamenti che sono alla base di ogni organizzazione sanitaria di una società”.

PALERMO - Prenderà il via giovedì 7 marzo la campagna di vaccinazione itinerante anti papilloma virus nelle scuole di Palermo e provincia. La prima tappa sarà a Termini Imerese, nella Scuola Media “Tisia D’Imera”.Il progetto rientra tra le iniziative finalizzate a rispettare quanto prescritto dal Piano Nazionale della Prevenzione vaccinale 2017-2019 ed in considerazione di quelli che sono gli obiettivi di copertura vaccinale previsti per ciclo completo di anti HPV: 95% nei ragazzi e nelle ragazze nel 12^ anno di vita.“La campagna di vaccinazione contro l'HPV – ha spiegato Nicolo’ Casuccio, Direttore dell’Uoc Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp di Palermo - è indirizzata agli adolescenti di entrambi i sessi, preferibilmente intorno agli 11 e i 12 anni di età. La vaccinazione in questa momento della vita, consente di prevenire, nella quasi totalità dei casi, l’insorgenza di un’infezione persistente dei ceppi virali, che più frequentemente provocano il tumore della cervice uterina oltre a prevenire significativamente altre neoplasie in entrambi i sessi”.Dopo la tappa di domani nella Scuola Media “Tisia D’Imera” di Termini Imerese, il camper delle vaccinazioni dell’Asp sarà giovedì 14 marzo a Palermo nell’Istituto comprensivo statale “Padre Pino Puglisi” di via Panzera, 28. Altre date saranno concordate con le scuole che si sono dichiarate interessate all’iniziativa.