Al via l'operazione Reddito di cittadinanza sul sito che consente di richiedere il sussidio direttamente. Sul portale il link per le domande on line. Serve il codice Spid, identità digitale per comunicare con la pubblica amministrazione. Le domande si possono anche presentare alle Poste o ai Caf. Di Maio: 'mantenuta la promessa, è una rivoluzione: lo Stato finalmente si occupa degli "invisibili"'. E ricorda che per il reddito a fine aprile, per le domande c'è tempo per tutto il mese di marzo. Per l'Inps, il reddito avrà un forte impatto di riduzione della povertà, l'erogazione sarà nei tempi richiesti.