, tra speranze e buone intenzioni, ma senza folla e code chilometriche. Oggi la “carica” prevista nei giorni scorsi sembra non essere suonata: a Palermo uffici postali semideserti per tutta la mattina e impiegati a gestire l’ordinaria amministrazione, con sorpresa di chi era uscito di casa pronto per lunghe attese. Già più movimentata, ma pur sempre spedita e controllata, la situazione in alcuni Caf della città., e oltre 200 da tutti i Caf Cisl della provincia di Palermo. A queste potrebbe aggiungersi quella di Daniele, non molto ferrato su requisiti e procedure ma armato di speranze. “Ho 38 anni, sono separato da poco e sono disoccupato - dice -. Nella mia vita sono anche stato in regola, ma ben 14 anni fa, e da tutti questi anni lavoro saltuariamente e senza garanzie. Spero che mi inseriscano nel mondo del lavoro - continua -. Voglio portare il pezzo di pane a casa. La speranza è solo quella, di essere inserito nel mondo del lavoro”.: “Abbiamo organizzato corsi di formazione, riunioni con l’Inps per dare il nostro contributo sulla modulistica e rendere le procedure più efficienti, e studiato il software utilizzato per il servizio. Non ci sfugge nulla, e chi è passato da qui lasciando intendere cattive intenzioni l’abbiamo subito mandato via”. Gli operatori di via Villa Heloise però notano che due cose in particolare sfuggono ai richiedenti: l’Isee, che molti non hanno portato insieme al resto della documentazione, e il fatto che la domanda sia totalmente gratuita, in virtù di una convenzione tra Caf e Inps.. Tra loro c’è Alessandro Latino, 56enne disoccupato dal 2007. “Alla mia età non so come posso trovare un lavoro - commenta -. Avevo il Rei (reddito di inclusione, ndr) ma è sospeso, mi manca la seconda parte prevista oltre al sussidio cioè quella del progetto di lavoro. Sono completamente disagiato. Certo i soldi servono a tutti, ma l’importante è che io vada a lavorare, anche a 100 km di distanza. Una persona ‘tolta di mezzo’ alla mia età è una cosa brutta”. Latino è un artigiano tagliatore di tomaie in pelle, e la sua ricerca nel settore in Sicilia non ha dato i frutti sperati. “Io partirei subito anche se si trattasse di andare a Firenze o che so, nelle Marche. Io ho moglie e un figlio di 23 anni, pure disoccupato nonostante un’infinità di domande di assunzione mandate; in famiglia lavoravo solo io”.. “Lavoravo per un’azienda che si occupava di vendite e oggi sono qua perché da quattro anni ho perso il lavoro - racconta Fabio Alfano, 53 anni - e confido molto sulla possibilità, grazie al reddito di cittadinanza, di essere ricollocato nel mercato del lavoro. La provvidenza economica che ci sarà erogata aiuterà molto, visto che sono sposato e ho tre figli a carico. Non vedo l’ora di incontrare i famosi ‘navigator’ - dice Alfano - per avere l'opportunità di rientrare a lavorare ed essere produttivo e proficuo per me, per la mia famiglia e per il nostro Paese”.