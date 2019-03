PALERMO - Un camionista ha colpito con una testata l'autista di un autobus dell'Amat dopo un banale incidente avvenuto in via Partanna Mondello a Palermo. L'impatto è avvenuto tra gli specchietti dei due mezzi. Un leggero scontro che ha scatenato l'aggressione contro l'autista della linea 614. I due hanno iniziato a litigare poi il camionista ha colpito al volto l'impiegato dell'azienda di trasporto pubblico. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la vittima in ospedale e gli uomini della guardia di finanza che indagano. (ANSA).