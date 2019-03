PALERMO - I deputati regionali Antonio Catalfamo ed Eelonora Lo Curto "non intendono depositare alcuna dichiarazione sull'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o similari". L'Ars ne ha preso ufficialmente atto nel corso della seduta del 5 marzo. L'esponente di Fratelli d'Italia e il capogruppo dell'Udc a Sala d'Ercole erano stati tra i più fermi oppositori della legge voluta dal presidente della commissione Antimafia regionale, Claudio Fava, che prevede l'obbligo dichiarativo per i deputati regionali iscritti alle logge massoniche, anche in caso negativo. Gli effetti della legge sono stati inoltre estesi anche ai componenti della giunta regionale e agli amministratori locali.