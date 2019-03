"Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto, finalmente la Città è provvista di un nuovo Regolamento di contabilità, uno strumento aggiornato ed efficace che supera quello risalente al 2001 - dice Barbara Evola, presidente Commissione bilancio e capogruppo di Sinistra Comune - Un mese di lavoro attento e di confronto politico all'interno della Commissione e con l'organo politico e tecnico hanno consentito di far arrivare in Aula un atto pienamente condiviso. Accogliendo i suggerimenti e i rilievi degli organi di controllo l'aula ha approvato all'unanimità il nuovo Regolamento di contabilità proposto dall'assessore al bilancio uscente Antonio Gentile, con gli emendamenti proposti dalla Commissione bilancio e condivisi con l'organo politico. Abbiamo cercato di attenuare il ruolo a volte pervasivo della burocrazia, restituendo il giusto spazio alla politica e al ruolo del Consiglio Comunale, vero protagonista in materia di pianificazione, programmazione e bilancio. In materia di debiti fuori bilancio abbiamo previsto termini severi per il pagamento dopo l'approvazione in Consiglio, limitando e prevenendo possibili e ulteriori aggravi".efficacemente ai rilievi del Mef e della Corte dei Conti e di recepire le nuove norme in materia, con tempi certi per gli uffici e più rapidi per i debiti fuori bilancio. Un risultato reso possibile dal lavoro svolto dall'assessore Antonino Gentile, a cui va il nostro ringraziamento". Lo dicono il capogruppo del Pd Dario Chinnici e i consiglieri comunali del Pd di Palermo Francesco Bertolino e Carlo Di Pisa.