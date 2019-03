Il pm Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio a giudizio del padre e della madre della ragazza: la decisione del Gup è slittata al prossimo 9 maggio. I due sono accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori mentre solo il padre di violenza sessuale aggravata.Dopo le violenze subite dal padre da quando aveva 7 anni, a 12 scopre di essere gay e a quel punto il padre la punisce per la sua scelta con ulteriori violenze, di cui la madre era al corrente".dallo stesso gip che aveva ordinato la custodia cautelare. L'inchiesta cominciò nel 2016 quando la giovane denunciò i genitori di gravi maltrattamenti e il padre di aver abusato sessualmente di lei da quando aveva 7 anni. La vittima venne allontanata dalla famiglia e portata in una comunità protetta. Nel giugno 2018 i genitori vennero arrestati da agenti del commissariato di Bagheria e rilasciati dal gip dopo due giorni.(ANSA)