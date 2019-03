Come suggerisce anche il sottotitolo dell’edizione americana del libro (“A Story of Refugees, Borders and Hope”), il messaggio principale è ispirato da un profondo senso di speranza che non può che essere necessaria in un contesto così problematico come quello che vivono gli abitanti di Lampedusa negli ultimi anni: nelle battute finali, il giornalista lo sintetizza paragonando le parole del protagonista rivolte allo zio morente con quelle di Martin Luther King Jr: “la scalata della nostra storia tende al bene, non è vero, zio?”.

ha raccontato “Appunti per un naufragio” dello scrittore palermitano, edito Sellerio nel 2017. Il libro, che l’anno scorso ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari in Italia, approda in America e cattura l’attenzione delle maggiori testate editoriali d’oltre oceano.del dramma dell’immigrazione nella cornice di Lampedusa a esperienze personali del giornalista volontario e di suo padre, ex medico e fotografo amatoriale, che si recano sul posto per poter raccontare.che condivide con Enia una passata esperienza da volontario nell’isola, approfondisce le tematiche dell’opera e ne esalta gli aspetti migliori, come lo stile funzionale in bilico tra vero e proprio reportage e un racconto che non si perde in retoriche e che riesce a mettere al centro della narrazione le storie dei protagonisti, che diventano ora la dottoressa Gabriella, ora il marinaio Simone, e ora i migranti come Bemnet e tanti altri: emergono, così, le conseguenze emotive di un naufragio individuale e collettivo, dove chi vive quelle situazioni, o entra semplicemente a contatto con esse, si ritrova catturato nel grande paradosso del presente.