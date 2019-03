Dove un po' a sorpresa sarebbe stata definita la fisionomia della lista per le Europee. Cona guidare gli azzurri e poi, l'uscente siculo-sardo,, in forza dell'accordo tra il Cav e i centristi di Noi con l'Italia-Udc, e, capogruppo dei berlusconiani all'Ars. Non ci sarebbe spazio quindi per candidati catanesi nella lista. Non c'è l'altro uscenteuno degli eurodeputati più attivi di questa legislatura Ue, che in questi anni aveva lasciato il partito per seguire Angelino Alfano, salvo poi rientrare di recente. E non c'è neanche, considerato da un pezzo candidato in pectore dell'ala ex An del partito. La decisione è maturata, ha raccontato l'agenzia Ansa, dopo un vertice che si è tenuto ad Arcore con Berlusconi e Gianfranco Micciché. L'epilogo di certo farà qualche scontento. Catanoso ieri ha scritto righe cariche d'amarezza e disappunto, criticando la scelta.In lista ci sarà anche, assessore nel Comune di Messina guidato dal sindaco Cateno De Luca, un altro elemento di novità nella lista forzista. Resta spazio per tre donne: una sarà una sarda, per gli altri due posti un nome di cui si è parlato èdeputata azzurra.precisando che le riunioni per definire le liste sono "in corso" e cheInsomma, La Via può ancora sperare e l'ultima parola non è ancora detta.si deve “accontentare” dell'intesa con gli autonomisti lombardiani. In forza della quella troverebbe posto in lista il deputato regionale. Tra gli altri candidati, dietrocapolista, dovrebbe esserci la deputatae forse l'assessore regionale, ma non è ancora detto. Cerca spazio anche, uscente forzista che si è avvicinato a questa lista, senza però ancora certezze di ricandidatura. Un altro aspirante che sembra lanciatissimo è, consigliere comunale di Palermo ex Ncd transitato dalle parti di FdI. Ma occhio alle possibili sorprese. Che si chiamanoin rotta di collisione con Musumeci in Diventerà Bellissima, e, sindaco di Avola, fratello della deputata forzista Rossana.dove troveranno posto tra gli altri. Nella lista delle Isole ci saranno anche gli esponenti del Partito sardo d'azione, con cui la Lega ha stretto un'intesa. Tra le donne, un nome probabile è quello di, new entry del Carroccio ad Agrigento.E così Carlo Calenda ha cancellato la trasferta in Sicilia prevista per oggi. #Siamoeuropei rischia di restare solo un hashtag e i progetti dell'ex ministro paiono destinati a sfumare. Anche +Europa non vuole saperne di liste uniche. Il movimento di Bonino e Tabacci correrà con una propria lista. Nei sondaggi è dato sempre sotto la soglia del 4, ma non lontanissimo dall'obiettivo. In Sicilia un candidato potrebbe essere la new entry, che con i suoi Coraggiosi ha aderito al movimento europeista. Nella lista del Pd ci sarà molto probabilmente l'uscente, ancora poco si sa degli altri nomi in corsa. Si è parlato dima la notizia non ha mai avuto conferme. Un nome che piace a Zingaretti sarebbe quello di, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi scampato a un attentato. A sinistra, quelli di Articolo Uno mandano segnali a Zingaretti e auspicano un listone progressista. Ma sarebbe una soluzione “passatista”, il neo segretario dem questo lo sa bene e preferisce pescare candidati civici. I bersaniani quindi dovranno provare ad arrangiarsi da sé.. Ci saranno come sempre le primarie on line. Un nome di possibile candidato è quello di, da Ragusa.