“Come già accaduto in occasione delle Regionali del 2017, - dice Vallone - Forza Italia sceglie di porsi responsabilmente alla guida dell’intera coalizione di centrodestra. Per senso di responsabilità e per chiarezza nei confronti della città e degli elettori, non si poteva optare per un ragionamento esclusivamente civico e non si poteva aderire a progetti creati da uomini di partiti che altrove governano con il centro destra e che qui si nascondono dietro simboli civici per scendere a patti con la sinistra”.

Il passo indietro del coordinatore cittadino, Tommaso Gargano, viene comunicato oggi al termine dell’incontro con il coordinatore provinciale, Luigi Vallone, alla presenza del commissario regionale azzurro, Gianfranco Micciché.