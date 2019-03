Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.1) TERMINI IMERESE (PA) - Scuola media Tisia D'Imera, ore 08:30 Prende il via la campagna di vaccinazione itinerante anti papilloma virus nelle scuole di Palermo e provincia.2) PALERMO - Assessorato regionale dell'Energia, ore 09:30 Conferenza stampa di presentazione del "Mese del riciclo di carta e cartone", la campagna nazionale promossa da Comieco per sensibilizzare la popolazione sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone e del suo riciclo.3) CATANIA - Confindustria, Viale V. Veneto 109, ore 10:00 Prima giornata di lavori di una "due giorni" della tappa conclusiva del primo progetto "UK-Italy Business Boost Pop-Up office". Aziende ed istituzioni approfondiscono opportunità di business nel mercato britannico. Partecipano il vice ambasciatore britannico per l'Italia Ken O'Flaherty, il console generale Tim Flear e il console generale britannico aggiunto Danielle Allen.4) PALERMO - Sala riunioni Dipartimento regionale Attività Produttive, ore 10:00 Primo incontro, rivolto ai Comuni, per la presentazione del nuovo sistema integrato per la scuola 0-6 anni. Saranno presenti l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla e l'assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Antonio Scavone.5) ACIREALE (CT) - Basilica di San Sebastiano, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione di un concerto dei Carmina Burana di Carl Off in programma il 9 marzo alle 20.30, a cura del Coro lirico Siciliano e dell'Orchesra di percussioni Percussio Mundi, i cui proventi permetteranno di restaurare il soffitto della navata destra della basilica.6) CATANIA - Municipio, aula consiliare, ore 10:30 Incontro dal titolo "La donna in Polizia e il suo ruolo nella società" organizzato in occasione della Festa della donna da associazione Dyogene&Athena, Rotary e Fidapa per ricordare il 60/mo annIversario della costituzione del Corpo di Polizia. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese ed il Questore Alberto Francini.7) CALTAGIRONE (CT) - Municipio, ore 10:30 Visita del Prefetto Claudio Sammartino in vista dell'imminente trasferimento del Commissariato della Polizia di Stato e del distaccamento della Polstrada nell'edificio di via Santa Maria di Gesù. Alle 16, sempre in municipio, incontro con i sindaci del comprensorio.8) PALERMO - Palazzo Reale, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del festival Radicepura, prima Biennale dedicata ai giardini del Mediterraneo, in programma a Giarre (Catania) dal 27 aprile al 27 ottobre.9) CATANIA - Liceo Spedalieri, ore 11:00 Il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri incontra gli studenti per presentare il progetto "Soluzione civica", che attraverso i giovani mira a riavvicinare il cittadino alle istituzioni.10) PALERMO - Teatro Politeama, Sala Rossa, ore 12:00 Il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni illustra ai giornalisti, alla presenza del deputato nazionale Carolina Varchi, nuove adesioni al partito e la costituzione del gruppo FdI a Palazzo delle Aquile.11) AGRIGENTO - Biblioteca Comunale "Franco la Rocca", ore 15:00 Convegno dal titolo "Terre di Fuochi o di Cuori?", in memoria del poliziotto Roberto Mancini, che ha indagato sullo sversamento illegale di rifiuti speciali e tossici nei territori della Campania.12) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione del Piano d'uso del demanio marittimo (Pudm), approvato dalla Giunta Comunale.13) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 16:00 Il sindaco Salvo Pogliese incontra gli amministratori delle strutture alberghiere ed extralberghiere di Catania e i rappresentanti delle organizzazioni di settore per decidere iniziative per la promozione turistica della città.14) AVOLA (SR) - Sala Fateantoio, ore 18:00 Inaugurazione del 'Fapab Reserach Center', centro di ricerca per l'antropologia forense, la paleopatologia e la bioarcheologia. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, il vicedirettroe del Fapab Francesco Maria Galassi e la ricercatrice Elena Varotto.15) PALERMO - Enoteca Prospero, via Marche 8, ore 18:00 Presentazione del libro "Culture del tatuaggio", a cura di Gianfranco Marrone e Francesco Mangiapane, pubblicato da edizioni Museo Pasqualino.16) PALERMO - Palazzo Branciforte, Sala dei 99, ore 20:30 La proiezione del film "Frank Gehry. Creatore di sogni", di Sidney Pollack, inaugura la rassegna di Sole Luna Doc Architettura "Sguardi di Luce".17) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20:30 Monologo teatrale dal titolo "Cinque donne del Sud", con Beatrice Fazi, per la Stagione firmata da Mario Incudine.(ANSA)