Per anni avrebbe violentato i figli minori con il suo compagno e un amico di famiglia. La mamma e i due uomini, residenti in provincia di Taranto, arrestati dalla Squadra Mobile, in esecuzione di una ordinanza del gip. Le accuse violenza sessuale continuata in concorso e maltrattamenti. Le vittime sono minori con disabilità intellettiva di 14, 12, 9 e 6 anni. Il più piccolo avrebbe subito abusi quando aveva 3 anni. L'indagine scaturita da segnalazioni dei Servizi sociali del Comune. (ANSA).